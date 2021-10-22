Евросоюз оставил Украину в "зеленом списке" для путешествий

Европейский союз не пересматривал список третьих стран, гражданам которых можно въезжать в страны ЕС без ковидных ограничений.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

"В конце концов, на этой неделе не будет никаких изменений в рекомендованном ЕС безопасном списке путешествий третьих стран. Это означает, что Украина пока остается. На следующей неделе список будет пересмотрен снова", – отметил он.

in the end there will be NO changes to the EU's recommended safe third country #COVID19 travel list this week. that means #Ukraine remains for now. the list will be reviewed again next week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 22, 2021

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен исключить Украину из "зеленого" списка третьих стран для путешествий. Позже в Министерстве иностранных дел уточнили, что в случае принятия решения ЕС об исключении Украины из "зеленой зоны" не отменяет "безвиз", а лишь вводит временные ограничения на туристические поездки для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В МИД добавили, что случае принятия решения ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза. Окончательное решение о разрешении или ограничении того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член принимает отдельно на национальном уровне.

Напомним, критерии для определения стран, с которыми члены ЕС могут постепенно отменять ограничения, были обновлены 20 мая 2020 года. Они учитывают эпидемическую ситуацию, а также общие меры, принимаемые для борьбы с COVID-19.

Страны, ассоциированные с Шенгенской зоной (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), также являются участниками этих рекомендаций.

В ЕС перечень безопасных стран пересматривается и обновляется каждые две недели.