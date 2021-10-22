Госпродпотребслужба проведет проверку сети заправок "БРСМ-Нафты"

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проведет проверку сети автозаправочных комплексов "БРСМ-Нафта" в части соблюдения законодательства о рекламе. Это связано с использованием "БРСМ-Нафтой" названия Госпродпотребслужбы в рекламном сообщении в социальных сетях. В частности, информации о подтверждении качества их топлива.

Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

"Согласие на размещение такой рекламы Госпродпотребслужбой не предоставлялось и категорически не могло предоставляться", - сказано в сообщении.

Размещение такой информации имеет признаки нарушения п. 6 ч. 1 ст. 8 и ч. 1 ст. 10 закона Украины "О рекламе" в части запрета использования в рекламе официального названия органа государственной власти и запрета недостоверной рекламы.

Во время проверки Госпродпотребслужба беспристрастно выяснит все обстоятельства этого инцидента.