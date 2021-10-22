БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 783 1

Олигархические круги могут быть причастны к саботажу энергобаланса Украины, – Данилов

Олигархические круги могут быть причастны к саботажу энергобаланса Украины, – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины считает, что олигархические круги могут быть причастны к саботажу создания полного энергетического баланса Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, передает Интерфакс-Украина. 

"До сих пор, к сожалению, есть определенный саботаж исполнения решения именно в плане создания энергетического баланса Украины. И сегодня, когда мы имеем понимание, что определенный круг лиц, которые в народе зовутся олигархами, имеют большое влияние в этой отрасли, мы считаем, что они могут быть причастны к тому, что до сих пор не появился такой фундаментальный документ в нашей стране", - сказал Данилов.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада отклонила все проекты постановлений об отмене решения от 23 сентября о принятии во втором чтении и в целом законопроекта "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)". 

Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении так называемый закон "об олигархах", на принятии которого настаивал Офис президента Владимира Зеленского. Однако после голосования оказалось, что в документе были учтены взаимоисключающие правки, для решения этой коллизии может потребоваться дополнительное голосование.

Накануне голосования неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. В Офисе Зеленского связали происшествие с попыткой сорвать принятие закона, хотя, по данным СМИ, именно Шефир был основным переговорщиком ОП с олигархами.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
олігарх (256) саботаж (5) РНБО (512)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
100 пудово, баригам дуже не подобається політика влади відносно них, тому вони розгойдують гойдалку. Їхні підконтрольні телеканали 24/7 волають про страшну біду, яка нас чекає, якщо влада не схаменеться і не дозволить їм дальше безкарно грабувати Україну.
показати весь коментар
23.10.2021 11:04 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 