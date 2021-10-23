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Украина предложила РФ скидку на транзит газа в Европу, – Зеленский

Украина предложила РФ скидку на транзит газа в Европу, – Зеленский

Украина предложила России скидку на транзит природного газа в Европу, что должно увеличить поставки и облегчить энергетический кризис в регионе.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в комментарии Bloomberg.

Отмечается, что скидка распространяется на объемы природного газа, превышающие договорные 40 млрд кубометров в год, которые Украина уже транспортирует в Европу из России. Зеленский уточнил, что свободная мощность доступна и "Газпрому". 

"Украина предлагает эту дополнительную мощность всем потенциальным транзитным странам", – сказал Зеленский. "Мы хотели бы видеть в качестве заказчиков европейские компании, но и у "Газпрома" есть дополнительные мощности. А с учетом скидки по сравнению с нынешним транзитным тарифом, могу предположить, что эта скидка составит 50%".

Кроме того в комментариях для AFP Зеленский отметил, что "идет настоящая газовая агрессия против Евросоюза", пишет zn.ua.

"Я надеюсь, что страны ЕС осознают беспрецедентную необходимость совместных усилий, что уважение европейских ценностей и правил - единственный способ сохранить европейскую энергетическую независимость. И здесь Украине есть что предложить", – отметил он.

По словам президента, Россия, отказываясь увеличивать свои поставки, поддерживает дефицит и рост цен на газ, чтобы добиться ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", соединяющего Германию с Россией.

Поэтому Зеленский предлагает немедленно увеличить поставки газа через украинскую сеть. "Мощностей по прокачке газа через Украину достаточно не только для нормализации ситуации, но и для защиты Европы от тарифного шока в ближайшие годы", – уточнил он.

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Он также предлагает "очень выгодные условия хранения" в своей подземной инфраструктуре, а также "скидку" на транзит. В общей сложности, по его словам, к концу года он может гарантировать транзит 19 миллиардов кубометров.

"Предложение Украины абсолютно прозрачно и очень эффективно (...) если Россия будет поставлять больше газа, Украина будет гарантировать его транзит в Европу", – сказал Зеленский.

По его словам, "Газпром" в настоящее время поставляет по украинской сети 85 млн кубометров газа в сутки, тогда как два года назад суточная добыча составляла 300 млн кубометров.

Автор: 

Джерело:  Bloomberg
газ (7978) Газпром (2560) Зеленський Володимир (2522) знижка (46) транзит газу (644)


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Топ коментарі
+8
дебил..на сватов скидку предложи..мальчик по вызову
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23.10.2021 20:58
+5
по перше вже пізно ...- а по друге - агресор -загарбник чи як ...- Життя наших Воїнів чогось Вартують - чи як ...
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23.10.2021 20:57
+4
Ще один крок зрадника України.
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23.10.2021 21:43
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по перше вже пізно ...- а по друге - агресор -загарбник чи як ...- Життя наших Воїнів чогось Вартують - чи як ...
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23.10.2021 20:57 Відповісти
дебил..на сватов скидку предложи..мальчик по вызову
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23.10.2021 20:58 Відповісти
сваты свои, а труба казенная
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23.10.2021 22:38 Відповісти
Дурилка картонная Я не лох,янелох пацаватый
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23.10.2021 21:01 Відповісти
Ще один крок зрадника України.
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23.10.2021 21:43 Відповісти
Душат гибридно агрессора скидками
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23.10.2021 22:03 Відповісти
афшор клоуна пополнился
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23.10.2021 22:39 Відповісти
Та блин, почему за наш счет скидки... Маму Риму с Ленчиком - в однокомнатную трущебу, а на разницу купить газ без скидок за транспортировку.
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24.10.2021 06:54 Відповісти
Зеленский предложил Путину 50% скидки на транзит газа. Пусть уже предложит Путину доплачивать за транзит.
Если он до сих пор не понял, что для Кремля это не вопрос цены, а вопрос принципа. И решать надо не с ними

Oleg Helgiv


1Semen Kazankov



.
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24.10.2021 10:04 Відповісти
Да нет проблем, но при условии что все потери бюджета Зеля возместит со своего кармана.
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24.10.2021 10:57 Відповісти
Не розумію. Зеленський таки повний нуль в політиці чи прикидається дурачком. Путіну не потрібні ніякі знижки. Йому потрібна капітуляція України.
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24.10.2021 11:25 Відповісти
И здесь Украине есть что предложить", - отметил он. Источник: https://biz.censor.net/n3295399
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24.10.2021 13:29 Відповісти
по ходу приход не так сработал, драйву хватило тока на 50%, а шоб було будь доза поядренее?
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24.10.2021 16:25 Відповісти
Гениальньій ход Украиньі , которьій сразу показьівает , что Москва пьітается использовать газ , как геополитическое оружие . Даже до Меркель дойдет .
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25.10.2021 07:55 Відповісти
Які ще "європейські цінності?"
- "Товарисч, дай дешевого газу", - все про що мріють бундес-пенсіонери....
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25.10.2021 08:11 Відповісти

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