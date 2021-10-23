Украина предложила РФ скидку на транзит газа в Европу, – Зеленский

Украина предложила России скидку на транзит природного газа в Европу, что должно увеличить поставки и облегчить энергетический кризис в регионе.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в комментарии Bloomberg.

Отмечается, что скидка распространяется на объемы природного газа, превышающие договорные 40 млрд кубометров в год, которые Украина уже транспортирует в Европу из России. Зеленский уточнил, что свободная мощность доступна и "Газпрому".

"Украина предлагает эту дополнительную мощность всем потенциальным транзитным странам", – сказал Зеленский. "Мы хотели бы видеть в качестве заказчиков европейские компании, но и у "Газпрома" есть дополнительные мощности. А с учетом скидки по сравнению с нынешним транзитным тарифом, могу предположить, что эта скидка составит 50%".

Кроме того в комментариях для AFP Зеленский отметил, что "идет настоящая газовая агрессия против Евросоюза", пишет zn.ua.

"Я надеюсь, что страны ЕС осознают беспрецедентную необходимость совместных усилий, что уважение европейских ценностей и правил - единственный способ сохранить европейскую энергетическую независимость. И здесь Украине есть что предложить", – отметил он.

По словам президента, Россия, отказываясь увеличивать свои поставки, поддерживает дефицит и рост цен на газ, чтобы добиться ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", соединяющего Германию с Россией.

Поэтому Зеленский предлагает немедленно увеличить поставки газа через украинскую сеть. "Мощностей по прокачке газа через Украину достаточно не только для нормализации ситуации, но и для защиты Европы от тарифного шока в ближайшие годы", – уточнил он.

Читайте также: Украина предлагает Европе дополнительный транзит газа по "специальным условиям", – СНБО

Он также предлагает "очень выгодные условия хранения" в своей подземной инфраструктуре, а также "скидку" на транзит. В общей сложности, по его словам, к концу года он может гарантировать транзит 19 миллиардов кубометров.

"Предложение Украины абсолютно прозрачно и очень эффективно (...) если Россия будет поставлять больше газа, Украина будет гарантировать его транзит в Европу", – сказал Зеленский.

По его словам, "Газпром" в настоящее время поставляет по украинской сети 85 млн кубометров газа в сутки, тогда как два года назад суточная добыча составляла 300 млн кубометров.