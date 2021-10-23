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Нацбанк выдал кредит рефинансирования на 180 миллионов

Нацбанк выдал кредит рефинансирования на 180 миллионов

Национальный банк 22 октября провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 28 дней по процентной ставке 9,5%.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Отмечается, что была удовлетворена заявка одного банка на 180 млн грн рефинансирования Нацбанка.

Напомним, 16 октября Нацбанк выдал кредит рефинансирования одному банку в размере 50 млн грн сроком до 30 дней по процентной ставке 9,5%.

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Джерело:  Нацбанк
банки (7007) кредит (3307) НБУ (9348) рефінансування (361)


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