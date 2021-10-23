Нацбанк выдал кредит рефинансирования на 180 миллионов

Национальный банк 22 октября провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 28 дней по процентной ставке 9,5%.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Отмечается, что была удовлетворена заявка одного банка на 180 млн грн рефинансирования Нацбанка.

Напомним, 16 октября Нацбанк выдал кредит рефинансирования одному банку в размере 50 млн грн сроком до 30 дней по процентной ставке 9,5%.