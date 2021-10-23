Фонд госимущества с четвертой попытки продал Вишняковский спиртзавод за 16 миллионов

По результатам онлайн-аукциона по приватизации отдельного имущества Вишняковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" (ликеро-водочное производство) в бюджет должно поступить 16 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

Отмечается, что участие в аукционе 22 октября приняли трое участников, которые в ходе торгов увеличили цену объекта с 9,53 млн грн до 16 млн грн.

Как уточнили в Фонде, победитель теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и провести расчет, после чего процесс приватизации спиртзавода будет считаться официально завершенным.

Отметим, что актив состоит из 25 объектов недвижимости общей площадью 11,13 тыс. кв. м., а также 125 единиц оборудования.

Напомним, 21 мая состоялся онлайн-аукцион по приватизации отдельного имущества Вишняковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" (спиртовое производство), по результатам которого в госбюджет должны были поступить 83,6 млн грн. Однако, сделка не состоялась.

А до этого в апреле предыдущий победитель аукциона по продаже Вишняковского спиртзавода компания "Спирит Этил" не оплатила 101,2 млн грн за лот в установленный срок и лишилась права собственности на объект.

Напомним, что победитель первого аукциона по приватизации спиртзавода "РесурсПромЗахид" не внес обещанные 234 млн грн за актив, что было рекордной суммой в рамках приватизации спиртзаводов.