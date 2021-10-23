Киев начал подключать жилые дома к отоплению

В Киеве начали подключать жилые дома к теплу. До конца суток планируетсявключить отопление в около 9% жилого фонда в зоне обслуживания "Киевтеплоэнерго".

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Город принял решение о старте отопительного сезона с 23 октября, учитывая прогноз погоды на следующую неделю. Согласно данным синоптиков, среднесуточная температура будет держаться на уровне ниже 8 градусов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что учреждения социальной сферы имели возможность подключаться к отоплению по индивидуальным заявкам их руководства с 1 октября. На сегодня тепло уже получают 84% (383) школ, 95,9% (513) детских садов, а также 50,5% (165) лечебных учреждений.

В то же время дома, которые получают тепло на основании коллективных договоров, подключат к отоплению по заявкам управляющих домов.

В КГГА напомнили, что несмотря на увеличение затрат предприятия из-за роста стоимости газа, тарифы на тепло КП "Киевтеплоэнерго" для населения повышаться не будут.

"Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на 2 млрд грн. Это один из необходимых шагов, чтобы стабильно пройти отопительный сезон и не допустить роста тарифов на тепло для населения. Уровень стоимости тепла для жителей многоквартирных домов остается неизменным уже на протяжении трех лет подряд", – уточнили в пресс-службе.