"Укрзализныця" развернет пункты вакцинации против COVID-19 на вокзалах всех областных центров
АО "Укрзализныця" планирует открыть пункты вакцинации против COVID-19 на вокзалах во всех областных центрах страны.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что на сегодняшний день такие пункты работают на десяти вокзалах, а с 23 октября также начинают функционировать пункты в Ивано-Франковске и Мариуполе. С 25 октября можно будет вакцинироваться на вокзалах в Херсоне, Ковеле, Кривом Роге, Никополе, Подольске, Николаеве, Черновцах, Коростене и Роздольном.
"Мы просим пассажиров с пониманием относиться к ограничениям, которые на самом деле уже спасают жизни: только за двое суток обнаружили почти 300 инфицированных человек, которые должны были сесть в поезд", – отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков во время инспектирования пункта вакцинации на киевском вокзале.
Он добавил, что с 25 октября такой пункт откроют в аэропорту "Борисполь".
По словам и.о. члена правления "Укрзализныци" Александра Перцовского, вокзальные пункты вакцинации пользуются популярностью у населения.
"Ежедневно вокзалы принимают тысячи пассажиров, которые теперь могут получить прививку, не тратя дополнительное время на поездку в медучреждение. Так, по состоянию на сегодняшнее утро в наших пунктах сделано более 2 тыс. прививок. Кроме того, они удобны для жителей городов, ведь, как правило, вокзалы находятся в местах с удобной транспортной развязкой", – отметил он.
Он добавил, в "Укрзализныце" уже вакцинировано 30% проводников, в ближайшее время эта цифра будет удвоена.
Напомним, с 21 октября вступили в силу новые правила безопасных путешествий. Перевозки в дальнем сообщении будут разрешены при наличии у пассажира документа, подтверждающего:
- прохождение полного курса вакцинации;
- получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
- отрицательного результата ПЦР-теста (или экспресс-теста), который должен быть сделан не более чем за 72 часа до посадки в поезд.
Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных перевозках пассажиров, а именно автомобильным транспортом на автобусных маршрутах, авиационным и железнодорожным транспортом межобластного сообщения. Нормы не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.
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