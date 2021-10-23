"Укрзализныця" развернет пункты вакцинации против COVID-19 на вокзалах всех областных центров

АО "Укрзализныця" планирует открыть пункты вакцинации против COVID-19 на вокзалах во всех областных центрах страны.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что на сегодняшний день такие пункты работают на десяти вокзалах, а с 23 октября также начинают функционировать пункты в Ивано-Франковске и Мариуполе. С 25 октября можно будет вакцинироваться на вокзалах в Херсоне, Ковеле, Кривом Роге, Никополе, Подольске, Николаеве, Черновцах, Коростене и Роздольном.

"Мы просим пассажиров с пониманием относиться к ограничениям, которые на самом деле уже спасают жизни: только за двое суток обнаружили почти 300 инфицированных человек, которые должны были сесть в поезд", – отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков во время инспектирования пункта вакцинации на киевском вокзале.

Он добавил, что с 25 октября такой пункт откроют в аэропорту "Борисполь".

По словам и.о. члена правления "Укрзализныци" Александра Перцовского, вокзальные пункты вакцинации пользуются популярностью у населения.

"Ежедневно вокзалы принимают тысячи пассажиров, которые теперь могут получить прививку, не тратя дополнительное время на поездку в медучреждение. Так, по состоянию на сегодняшнее утро в наших пунктах сделано более 2 тыс. прививок. Кроме того, они удобны для жителей городов, ведь, как правило, вокзалы находятся в местах с удобной транспортной развязкой", – отметил он.

Он добавил, в "Укрзализныце" уже вакцинировано 30% проводников, в ближайшее время эта цифра будет удвоена.

Напомним, с 21 октября вступили в силу новые правила безопасных путешествий. Перевозки в дальнем сообщении будут разрешены при наличии у пассажира документа, подтверждающего:

прохождение полного курса вакцинации;

получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

отрицательного результата ПЦР-теста (или экспресс-теста), который должен быть сделан не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных перевозках пассажиров, а именно автомобильным транспортом на автобусных маршрутах, авиационным и железнодорожным транспортом межобластного сообщения. Нормы не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.