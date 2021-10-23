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Аграрии собрали рекордный урожай гречки, – Минагрополитики

Аграрии собрали рекордный урожай гречки, – Минагрополитики

Аграрии уже намолотили 107 тыс. тонн гречки при общем прогнозе в 100 тыс. тонн. Однако, это не окончательный показатель, так как урожай собран только с 94% площадей в 15 областях.

Об этом сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко, передает пресс-служба министерства.

"Этот год богат на рекорды по сбору агрокультур. Уже имеем наибольший урожай гречки за последние несколько лет. Два месяца назад наши прогнозы были на уровне 100 тысяч тонн. И вот уже сегодня, будучи на финишной прямой, но еще ее не пересекая, аграрии намолотили 107 тыс. тонн гречневой крупы", – сказал он.

По его словам, согласно обновленным прогнозам, всего аграрии соберут более 110 тыс. тонн гречки. Наибольшая урожайность зафиксирована в Винницкой области – 15,9 ц/га.

Также Лещенко напомнил, что благодаря программе государственной поддержки производства гречихи аграрии получают до 5 тыс. грн субсидии на гектар обрабатываемых угодий. Всего в 2021 году на поддержку производителей гречки было выделено 50 млн грн.

Как сообщалось, по оперативным данным в 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В том числе гречихи было собрано 106,5 тыс. тонн с площади 78,5 тыс. га.

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Джерело:  Минагрополитики
гречка (47) Мінагрополітики (1378) урожай (524)


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та бачим по цінам ....- аналогічно і по цукру ...- соняшниковій ...- та по всьому іншому - Україна ЖИТНИЦЯ Европи !!!- так ?????
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23.10.2021 20:59 Відповісти
Вот почему у нас такие конские цены на подсолнечное масло, гречку, хлеб. Поля куда не глянь все в подсолнуха, зерна тоже валом, гречки много, но к власти пришли барыги. При Порохе, которого все хают цены были намного ниже
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24.10.2021 15:39 Відповісти
Гой земля зеленая, свежей краской пахнуща.
timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_19.html
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24.10.2021 20:48 Відповісти

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