Запаси газу в українських сховищах скоротилися на 380 мільйонів кубометрів

Україна с 2 до 24 жовтня знизила запаси природнього газу в своїх підземних сховищах (ПСГ) на 2% (на 381,2 млн куб. м) –до 18,49 млрд куб. м (з урахуванням 176 млн куб.м у Вергунському ПСГ, яке розташоване на окупованій території).

Про це свідчать оперативні дані АТ "Укртрансгаз", передає "Інтерфакс-Україна".

Середньодобовий відбір газу зі сховищ на минулому тижні коливався у межах 22-26,6 млн куб.м, зокрема, 24 жовтня з підземок підняли 24,24 млн куб.м газу.

Раніше очільник Оператора ПСГ України Сергій Перелома зазначав, що з початку жовтня використовувати газ для опалення почали приватні домогосподарства, водночас централізоване теплопостачання ще повноцінно не підключене.

Як повідомлялося, 3 жовтня Україна призупинила закачування газу в сховища, а з 5 жовтня розпочала відбір.

За даними оператора українських газових сховищ компанії "Укртрансгаз", на 1 жовтня запас газу складав 18,7 млрд кубометрів.

Упродовж минулого сезону опалення Україна використала свої ПСГ в режимі відбору понад пів року – з 20 жовтня 2020 року до 29 квітня 2021 року.