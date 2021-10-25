Обсяг виданих банками пільгових кредитів для бізнесу досяг 67 мільярдів
За тиждень уповноважені банки державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 330 кредитів на загальну суму 710 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.
Загалом із моменту старту програми банки видали 25,5 тис. кредитів на суму 66,9 млрд грн. Зокрема, з них:
- 36,92 млрд грн у якості антикризових кредитів;
- 8,12 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі;
- 21,92 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів.
Станом на 25 жовтня Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 39-ма банками.
Нагадаємо, тижнем раніше в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки видали 233 кредити на загальну суму 605 млн грн.
Джерело: Мінфін
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