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Опалення ввімкнули у 65% житлових будинків Києва, – КМДА

Опалення ввімкнули у 65% житлових будинків Києва, – КМДА

Станом на 25 жовтня опалення вже увімкнули у 5,2 тис. або 65% житлових будинків, які обслуговуються комунальними підприємствами.

Як повідомляє пресслужба Київської міскдержадміністрації, також тепло подали в майже 400 будинків ОСББ, ЖБК, інвестиційні та відомчі, що складає близько 20% від їх кількості.

В КМДА нагадали, что такі житлові будинки підключаються винятково за індивідуальними заявками їх органів правлінь.

Як повідомлялося, тарифи на тепло КП "Київтеплоенерго" для категорії "населення" в нинішньому сезоні підвищуватися не будуть. Для цього "Нафтогаз" постачатиме паливо столичним ТЕЦ за пільговою ціною, а Київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу КП "Київтеплоенерго" на 2 млрд грн за рахунок коштів місцевого бюджету.

Нагадаємо, столична система теплопостачання Києва є однією з найбільших в Європі. Це комплекс із трьох потужних теплоелектроцентралей, майже 200 котелень і понад 2,7 тис. км теплових мереж. Їх планово виводять в роботу на повну потужність, щоб уникнути різкого збільшення теплового навантаження та запобігти аварійності.

Автор: 

КМДА (865) Київ (4710) опалювальний сезон (1156)


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01.11.2021 09:09 Відповісти

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