Microsoft виявила нову хвилю атак російських хакерів на американські компанії

Компанія Microsoft виявила нові кібернапади, за якими стоїть група Nobelium, яку США та інші країни пов'язують з російською зовнішньою розвідкою СВР, а також звинувачують в організації кібератаки на клієнтів SolarWinds в 2020 році.

Як зазначається в повідомленні Microsoft, нові кібернапади були спрямовані проти компаній, що займаються перепродажем програмного забезпечення та надають технологічні послуги, повідомляє Голос Америки.

В корпорації наголошують, що напади були частиною більш широкої кампанії.

Загалом, Microsoft повідомила 609 компаній, що проти них проводились такі напади з 1 липня по 19 жовтня. Загальна кількість нападів за цей час перевищила 22 800.

"Нещодавня діяльність є ще одним свідченням того, що Росія намагається отримати довгостроковий системний доступ до різних точок в мережі постачання технологій і створити механізм нагляду – тепер, або в майбутньому – за цілями, які цікавлять російський уряд", – заявив віце-президент корпорації Microsoft Том Берт.

Офіційні особи США підтвердили New York Times, що хвиля хакерських атак, про яку йде мова, відбувається досі.

Як повідомлялося, під час масштабного кібернападу Solarwinds, що відбувся наприкінці минулого року, хакерам вдалось скористатись із вразливих елементів платформи SolarWinds Orion, щоб отримати доступ до урядових мереж США а також мереж багатьох компаній.

США в квітні звинуватили російську зовнішню розвідку в нападі. У відповідь на кібернапад та зусилля Росії з втручання у вибори, 15 квітня США оголосили про висилку 10 дипломатів а також запровадили додаткові санкції щодо Росії.