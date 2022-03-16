Велика Британія готує нові санкції проти Росії, – МЗС

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс повідомила, що країна готує нові обмежувальні заходи проти Росії за її агресію проти України.

Про це Трасс заявила в ефірі телеканалу Sky News, передає Укрінформ.

"Будуть нові санкції (проти Росії). Як я говорила, ми вже санкціонували понад тисячу осіб та компаній. Разом із США ми запровадили санкції проти 10 найбільших банків. ЄС санкціонувала три банки, але ми хочемо, щоб вони збільшили цю кількість. Ми хочемо бачити повне відключення (Росії) від SWIFT. Наразі тільки декілька банків відключені від SWIFT, але не всі. Ми також хочемо бачити, щоб країни стали повністю незалежні від російського газу й нафти", – сказала Трасс.

За її словами, Британія хоче допомогти європейським країнам відмовитися від російського газу й нафти, щоб ці гроші не могли фінансувати російську "військову машину".

Трасс також не відкинула ідею, що конфісковані гроші російських олігархів можу піти на відновлення України.

Вона зазначила, що, окрім запровадження нових санкцій проти РФ, постачання оборонної зброї Україні, Британія також надає гуманітарну допомогу країні.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що понад 100 тис. британських громадян та організацій висловили готовність прийняти у себе українських біженців.

Як повідомлялося, уряд Великої Британії розширив санкційний список фізичних осіб та юридичних осіб, щодо яких запроваджено обмежувальні заходи за вторгнення Росії в Україну.