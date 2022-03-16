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Громадяни Чехії зібрали $30 мільйонів на зброю для України

Громадяни Чехії зібрали $30 мільйонів на зброю для України

За даними Міністерства оборони Чехії, краудфандингова кампанія, спрямована на збір грошей на зброю для України, зібрала понад $30 млн від понад 100 тис. прихильників з моменту її запуску минулого місяця.

Кампанія координується урядом Чехії, гроші надходять до Посольства України в Празі, передає CNN.

Виручені кошти спрямовуються на закупівлю зброї та іншого військового обладнання, яке необхідно Україні для захисту від російського вторгнення, йдеться в заяві Міністерства оборони Чехії.

Уряд Чехії заявив, що підготував військові припаси на суму $185 млн, які можна придбати за гроші від краудфандингової кампанії.

"Зброя, військова техніка та боєприпаси, які терміново необхідні українським військовим і силам територіальної оборони для поповнення виснажених запасів, є частиною пропозиції", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, важкі військові системи та боєприпаси "східного" зразка також розглядаються для доставки в Україну.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз пообіцяв надати Чехії модульні будинки, про які країна просила для поселення тисяч українських біженців.

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Джерело:  CNN
зброя (869) Чехія (349)


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