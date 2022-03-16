Норвегія обіцяє збільшити постачання газу до Європи

Норвегія найближчими місяцями розширить розробку газових родовищ з метою збільшити поставки газу до Європи вже цього літа.

Про це повідомила компанія-оператор Equinor, передає DW.

"Скориговані дозволи уряду на розробку родовища Усеберг в акваторії Норвезького моря можуть дозволити збільшити експорт газу до 30 вересня на 1 млрд кубометрів", – сказано в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що 1,4 млрд кубометрів газу покриють потреби майже 1,4 млн європейських домогосподарств у 2022 році. Компанія також сподівається збільшити видобуток газу на родовищі Хейдрун у нинішньому році на 0,4 млрд кубометрів. Є плани збільшити видобуток газу й на родовищі Троль – найбільшому в Північному морі.

Equinor розраховує на те, що відтермінування деяких ремонтних робіт та інші корективи дозволять Норвегії підтримати європейські країни, які зіштовхнулись із нестачею газу через скорочення поставок російського палива.

Норвегія – другий після Росії за обсягами виробник нафти у Європі. Щотижня Норвегія видобуває близько 4 млн барелів нафтового еквівалента, який розподіляється майже порівну між нафтою та газом. За даними Equinor, Норвегія покриває майже 25% потреб Євросоюзу в природному газі.

Раніше повідомлялося, що німецький енергоконцерн E.ON заявив про відмову від нових покупок газу у трейдерів "Газпрому".