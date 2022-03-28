Уряд Великої Британії доручив переглянути всі контракти з російськими постачальниками

Уряд Велкої Британії доручив всім організаціям державного сектору терміново переглянути контракти з російськими та білоруськими постачальниками.

Відповідне доручення щодо політики закупівель оприлюднене на сайті британського уряду.

"Доручення, опубліковане сьогодні для групи закупівель у державному секторі, рекомендує державним органам, включаючи урядові департаменти та лікарні, негайно виявляти будь-які контракти з російськими та білоруськими компаніями і, якщо можливо, змінити постачальників з мінімальними перебоями, використовувати законні шляхи їх скасування", – йдеться у коментарі британського уряду.

У повідомленні зазначається, що наразі менше 4% імпорту природного газу у Велику Британію надходить з Росії, однак британські покупці мають аналізувати можливі зв’язки постачальників з Росією.

"Хоча всі постачальники енергії купують енергію на одних і тих самих оптових ринках, ми знаємо, що деякі з них можуть мати зв’язки з російською державою через структуру своїх компаній, і тому фірмам слід подумати, чи можуть контракти з ними принести користь російському режиму", – зазначається у повідомленні.

В уряді Великої Британії зауважують, що це доручення поширено після нещодавніх закликів прем’єр-міністра Бориса Джонсона до британських компаній "дуже ретельно подумати" про будь-які інвестиції, які якимось чином підтримають режим Путіна.

Як повідомлялося, минулого четверга Велика Британія розширила санкційний список проти Росіїї ще на 65 осіб та компаній, наразі в британському санкційному списку вже понад 1000 російських фізичних осіб і компаній.