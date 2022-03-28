Азербайджан готовий забезпечити Україну пальним для посівної, – Зеленський
Азербайджан готовий надати Україні паливо для посівної.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський післ переговорів із президетом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
"Провів переговори з президентом Азербайджану. Поінформував про нові удари РФ по мирному населенню. Обговорили негайну потребу в зелених коридорах. Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити паливом для посівної", – написав Зеленський у Twitter.
Раніше повідомлялося, що в Україні розпочалась посівна кампанія.
Також Кабінет міністрів України розширив кредитування для аграріїв для успішного проведення комплексу весняно-польових робіт.
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ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар28.03.2022 22:17 Відповісти Мені подобається 0
Vahe Khachatryan
показати весь коментар29.03.2022 14:51 Відповісти Мені подобається 0
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