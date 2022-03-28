БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 458 2

Азербайджан готовий забезпечити Україну пальним для посівної, – Зеленський

зеленський

Азербайджан готовий надати Україні паливо для посівної.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський післ переговорів із президетом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

"Провів переговори з президентом Азербайджану. Поінформував про нові удари РФ по мирному населенню. Обговорили негайну потребу в зелених коридорах. Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити паливом для посівної", – написав Зеленський у Twitter.

Раніше повідомлялося, що в Україні розпочалась посівна кампанія.

Також Кабінет міністрів України розширив кредитування для аграріїв для успішного проведення комплексу весняно-польових робіт.

Автор: 

Азербайджан (202) паливо (481) посівна (86)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.03.2022 22:17 Відповісти
показати весь коментар
29.03.2022 14:51 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 