Азербайджан готовий забезпечити Україну пальним для посівної, – Зеленський

Азербайджан готовий надати Україні паливо для посівної.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський післ переговорів із президетом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

"Провів переговори з президентом Азербайджану. Поінформував про нові удари РФ по мирному населенню. Обговорили негайну потребу в зелених коридорах. Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити паливом для посівної", – написав Зеленський у Twitter.

Раніше повідомлялося, що в Україні розпочалась посівна кампанія.

Також Кабінет міністрів України розширив кредитування для аграріїв для успішного проведення комплексу весняно-польових робіт.