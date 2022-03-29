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"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на 10 днів наперед для основних рейсів

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"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на 10 днів наперед для понад 40 основних рейсів країною.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"У той самий час "Укрзалізниця" збереже мінімум по одному безкоштовному евакуаційному рейсу на добу з кожного регіону, де евакуаційні процеси є досі активними", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, 3,2 млн пасажирів уже евакуйовано залізницею до безпечних міст на заході країни та за кордон, відтак "Укрзалізниця" фіксує завершення активної фази евакуації та необхідність забезпечення регулярної прогнозованої логістики для розвитку економіки України.

Перелік безкоштовних евакуаційних рейсів та рейсів із відкритим продажем (у тому числі міжнародних) вже є на сайті.

Квитки можна придбати у залізничних касах, на сайті, у Viber-боті, у Telegram-боті, у Facebook Messenger та Apple Messages.

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квитки (331) потяг (1294) Укрзалізниця (4762)


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