Німеччина вже скоротила імпорт російського вугілля вдвічі, – очільниця МЗС

Події в Україні показали, що Німеччина має стати повністю незалежною від імпорту російського палива, ФРН уже скоротила імпорт вугілля з РФ удвічі.

Про це під час виступу на Берлінському діалозі з енергетичної трансформації 2022 року повідомила голова МЗС Німеччини Анналена Бербок, передає Інтерфакс-Україна.

"Це (російська військова агресія в Україні, – ред.) показує, що ми маємо стати повністю незалежними від імпорту російського викопного палива", – сказала вона.

Міністерка зауважила, що за останні тижні Німеччина скоротила імпорт російського вугілля вдвічі.

Раніше цього місяця міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що до літа країні вдасться скоротити імпорт російської нафти, а восени припинити імпорт вугілля з РФ.