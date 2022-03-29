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Японія відмовляється платити за російський газ рублями

японія

Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що від японських компаній, які закуповують російські енергоносії, вимагатимуть не не виконувати вимогу Москви про здійснення платежів у рублях.

Про це повідомляє видання Nikkei Asia.

Напередодні країни G7 визнали вимогу Росії оплачувати постачання газу в російських рублях явним порушенням чинних контрактів і мають намір закликати компанії не виконувати його. До "Групи семи" входять Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, США та Великобританія.

Як повідомлялося, раніше прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не постачатиме газ в Європу, якщо європейські покупці відмовляться платити за нього в рублях, як цього забажав Владімір Путін.

Нагадаємо, минулого тижня президент Росії Владімір Путін доручив доручив уряду, ЦБ РФ та "Газпрому" до 31 березня перевести розрахунки щодо газу з "недружніми країнами".

Однак низка європейських компаній та урядів країн ЄС вже заявили, що не будуть платити за газ у рублях, оскільки чинними контрактами передбачена інша валюта розрахунків.

Автор: 

газ (7924) Японія (534) рубль (330)


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29.03.2022 12:45 Відповісти

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