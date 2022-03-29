Fitch відкликав рейтинги 27 російських банків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings відкликало рейтинги 27 російських банків, чотирьох їхніх афілійованих осіб та пов'язаних із ними фінансових структур спеціального призначення.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

Зазначається, що після відкликання рейтингів Fitch більше не надаватиме відповідних оцінок релевантності ESG, тобто ризиків у галузі охорони навколишнього середовища, у соціальній сфері та корпоративному управлінні.

Як повідомлялося, Fitch відкликало рейтинги Російської Федерації. На момент відкликання довгострокові та короткострокові рейтинги дефолту емітента Росії в іноземній та національній валюті, а також рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу перебували на рівні "C".

Нагадаємо, в рамках четвертого пакету санкцій, ухваленого країнами ЄС 15 березня, європейським агентствам забороняється рейтингувати РФ та російські компанії, а також надавати рейтингові послуги російським клієнтам.

Минулого тижня Fitch оголосило, що відкличе рейтинги всіх російських організацій та їхніх підрозділів до 15 квітня – кінцевого терміну, встановленого ЄС.