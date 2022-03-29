Швейцарський виробник будівельних матеріалів Holcim йде з РФ
Швейцарський виробник будівельних матеріалів Holcim йде з ринку Росії через війну в Україні.
Про це йдеться у заяві компанії, передає Інтерфакс-Україна.
На початку березня Holcim оголосила, що припинить інвестувати у бізнес у РФ.
Відповідно до звіту компанії за 2021 рік, на операції компанії в Росії припадало приблизно 1% усієї виручки.
Holcim виробляє будівельні матеріали: цемент, нерудні матеріали та бетон. У Росії компанія в рамках групи LafargeHolcim керувала чотирма заводами, а також трьома кар'єрами з видобутку нерудних матеріалі.
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