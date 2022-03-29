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Швейцарський виробник будівельних матеріалів Holcim йде з РФ

holcim

Швейцарський виробник будівельних матеріалів Holcim йде з ринку Росії через війну в Україні.

Про це йдеться у заяві компанії, передає Інтерфакс-Україна.

На початку березня Holcim оголосила, що припинить інвестувати у бізнес у РФ.

Відповідно до звіту компанії за 2021 рік, на операції компанії в Росії припадало приблизно 1% усієї виручки.

Holcim виробляє будівельні матеріали: цемент, нерудні матеріали та бетон. У Росії компанія в рамках групи LafargeHolcim керувала чотирма заводами, а також трьома кар'єрами з видобутку нерудних матеріалі.

Автор: 

будівництво (2223) Швейцарія (377)


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