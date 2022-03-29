Російські водії вантажівок відмовляються їхати в Європу, – бізнес

Російські та білоруські водії відмовляються везти вантажі до Європи через проблеми з проїздом через кордон та "не дуже хороше поводження" з ними.

Про це розповів директор з розвитку регіонів російської компанії STS Logistics Володимир Дорохов, інформує Інтерфакс.

"Російські та білоруські водії не дуже хочуть їхати, бо ставлення до них там не дуже хороше, аж до того, що були випадки, коли водіїв били, різали колеса, били фари. Відповідно, охочих їхати до Західної Європи зараз немає, навіть за великі гроші", – сказав представник компанії, зазначивши, що і європейські водії "теж до Росії особливо їхати не хочуть".

Крім того, він поскаржився на складнощі з проходженням митного огляду російських вантажів.

"Митниці, зокрема польська, вибірково підходили до пропуску автомобілів. Автомобілі російських та білоруських перевізників під різними приводами затримували. Черга на кордоні була досить велика", – сказав Дорохов.

Він також розповів, що маршрути доставки вантажів в Росію взагалі змінилися внаслідок взаємного закриття повітряного простору над Європою та Росією, зараз використовуються обхідні шляхи через Казахстан, Туреччину та ОАЕ.

Водночас, за китайським напрямом, за його інформацією, поки що "нічого не змінилося".