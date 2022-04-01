Німеччина розглядає націоналізацію "дочок" "Газпрому" та "Роснефті", – ЗМІ

У Німеччині розглядає можливість націоналізації дочірніх компаній російських енергетичних компаній "Газпром" і "Роснефть".

Про це пише видання Handelsblatt із посиланням на джерела в уряді, передає "Європейська правда".

Міністр економіки Роберт Габек у середу закликав до першого етапу надзвичайного газового плану через побоювання з приводу припинення російських постачань. І тепер в урядових колах проробляють значно більш далекосяжні кроки. Наприклад, розглядається варіант експропріації та націоналізації німецьких "дочок" "Газпрому" та "Роснефті".

Передумовою для таких обговорень, у яких також бере участь і канцлер Олаф Шольц, є побоювання щодо безпеки постачання енергоносіїв до Німеччини.

Федеральний уряд хоче запобігти масовому порушенню енергопостачання у разі виникнення труднощів для цих компаній, які мають системне значення для Німеччини.

Компанія Gazprom Germania керує декількома великими підземними сховищами газу, а "Роснефть" є ключовим гравцем на ринках бензину, дизельного палива та газу. Обидві компанії нині незамінні на енергетичному ринку Німеччини.

Раніше повідомлялося, що російський президент Володимир Путін оголосив, що підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми".

Російське видання "Коммерсант" зазначало, що оплата за постачання газу за довгостроковими контрактами "Газпрому" у березні має бути проведена саме 1 квітня. За даними джерел видання, "Газпром" опрацьовує можливість повної зупинки постачання газу "недружнім країнам" і оцінює наслідки такого кроку.

Як повідомлялося, раніше країни Євросоюзу та "Великої сімки" заявили, що не платитимуть за російський газ рублями на вимогу Путіна, оскільки це порушує умови переважної більшості чинних контрактів.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не постачатиме газ в Європу, якщо європейські покупці відмовляться платити за нього в рублях, як цього забажав Володимир Путін.