У "Дії" повернули можливість закрити ФОП
Міністерство цифрової трансформації поновила послуги внесення зміни або закриття ФОП на порталі "Дія".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
Він пояснив, що з початку війни реєстр був вимкнений, щоб дані українців були в повній безпеці. Зараз Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знову працює, і можна користуватися послугами.
Для того, щоб внести зміни у ФОП, натисність тут, а щоб закрити ФОП – тут.
Також міністр нагадав, що цього тижня була поновлена послуга реєстрації бізнесу. Нею уже скористалися 1800 підприємців.
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