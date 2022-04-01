У "Дії" повернули можливість закрити ФОП

Міністерство цифрової трансформації поновила послуги внесення зміни або закриття ФОП на порталі "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Він пояснив, що з початку війни реєстр був вимкнений, щоб дані українців були в повній безпеці. Зараз Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знову працює, і можна користуватися послугами.

Для того, щоб внести зміни у ФОП, натисність тут, а щоб закрити ФОП – тут.

Також міністр нагадав, що цього тижня була поновлена послуга реєстрації бізнесу. Нею уже скористалися 1800 підприємців.