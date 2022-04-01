Середня ціна на російську нафту Urals знизилася до $89 за барель

Середня ціна на нафту Urals, основний товар російського експорту, у березні цього року знизилася на 3,4% по відношенню до лютого цього року.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну РФ, передає enkorr.

"Середня ціна на нафту марки Urals у березні 2022 року склалася обсягом $89,05 за барель", – сказано в повідомленні.

При цьому в лютому марка Urals коштувала в середньому $92,15 за барель.

Середня ціна на нафту марки Urals у січні-березні 2022 року склалася обсягом $88,95 за барель проти $59,8 за аналогічний період 2021 року.

Як повідомлялося, тариф на прокачування російської нафти через Україну з 1 квітня зріс на 30%.