Країни МЕА вивільнять стратегічні запаси нафти, – ЗМІ

Країни, що входять до Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), 1 квітня ухвалили спільне рішення про вивільнення нафти зі своїх стратегічних запасів за аналогічним кроком США.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерело, передає Інтерфакс-Україна.

Конкретні обсяги запасів, які держави-члени планують поставити на ринок із резервів, буде озвучено на початку наступного тижня.

Напередодні президент США Джо Байден заявив про намір спрямовувати на ринок у середньому по 1 млн барелів нафти на добу зі стратегічного резерву (SPR) протягом наступних шести місяців, тобто всього 180 млн барелів.