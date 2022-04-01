БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
798 1

Країни МЕА вивільнять стратегічні запаси нафти, – ЗМІ

нефть

Країни, що входять до Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), 1 квітня ухвалили спільне рішення про вивільнення нафти зі своїх стратегічних запасів за аналогічним кроком США.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерело, передає Інтерфакс-Україна.

Конкретні обсяги запасів, які держави-члени планують поставити на ринок із резервів, буде озвучено на початку наступного тижня.

Напередодні президент США Джо Байден заявив про намір спрямовувати на ринок у середньому по 1 млн барелів нафти на добу зі стратегічного резерву (SPR) протягом наступних шести місяців, тобто всього 180 млн барелів.

Автор: 

нафта (4777) МЕА (71)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ціна може врасти до 20дол за барель. На болотах лавочка повністю закриється
показати весь коментар
01.04.2022 21:32 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 