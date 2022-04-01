Країни МЕА вивільнять стратегічні запаси нафти, – ЗМІ
Країни, що входять до Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), 1 квітня ухвалили спільне рішення про вивільнення нафти зі своїх стратегічних запасів за аналогічним кроком США.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерело, передає Інтерфакс-Україна.
Конкретні обсяги запасів, які держави-члени планують поставити на ринок із резервів, буде озвучено на початку наступного тижня.
Напередодні президент США Джо Байден заявив про намір спрямовувати на ринок у середньому по 1 млн барелів нафти на добу зі стратегічного резерву (SPR) протягом наступних шести місяців, тобто всього 180 млн барелів.
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Andriy Andriy #474999
показати весь коментар01.04.2022 21:32 Відповісти Мені подобається 0
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