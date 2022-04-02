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Новини Війна
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На місяць військових дій Україна витрачає $10 мільярдів

зеленський

За підрахунками Міністерства фінансів, на місяць воєнних дій Україна витрачає приблизно $10 млрд.

Про це йшлося під час наради з економічними блоками Офісу президента під головуванням президента Володимира Зеленського.

Як повідомляє пресслужба Офісу глави держави, учасники обговорили джерела фінансування витрат, зокрема власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів України.

У цьому ж контексті торкнулися перспективи переходу на спрощену систему оподаткування, який заплановано на квітень.

Учасники зустрічі також обговорили проведення посівної кампанії, зокрема забезпечення аграріїв пальним. Були розглянуті шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією.

Як повідомлялося, Міністерство економіки оцінило суму єдиноразових втрат, які зазнала Україна від російського вторгнення у $564,9 млрд

Автор: 

Зеленський Володимир (2507) Мінфін (2928) ОПУ (8)


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