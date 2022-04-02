Євросоюз та Україна можуть підписати угоду про лібералізацію вантажного транзиту, – Мінінфраструктури
Україна може стати однією з перших країн, з якою Європейський союз підпише Спеціальну транспортну угоду, яка передбачає, зокрема, лібералізацію вантажного транзиту.
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook.
"Як і у випадку з угодою про Спільний авіаційний простір України з ЄС, її матимуть ратифікувати усі держави-члени. Ми розуміємо, що для європейців це буде вагомим кроком нам на зустріч. Україна отримає можливість безперешкодно доставляти експортну продукцію на західні ринки", – зазначив він.
За його словами, Мінінфраструктури розпочне роботу над текстом угоди наступного тижня.
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