Росія не може отримати доступ до 60% валютних резервів, – Трасс

60% резервів Росії зараз недоступні для неї, що трохи вище, ніж нещодавні підрахунки.

Про це повідомила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, передає The Guardian.

За словам Трасс, Росія зараз не може отримати доступ до 60% валютних резервів. Так, Захід заморозив понад $350 млрд (266 млрд фунтів стерлінгів) із російських резервів у іноземній валюті на суму $604 млрд.

Трасс підкреслила, що Заходу терміново потрібно йти далі й швидше, щоб завдати шкоди російській економіці.

Вона попередила: "Хоча російські війська зазнали поразки під час першого штурму Києва, їх наміри та амбіції не змінилися. Ми бачимо, як сили Путіна націлені на схід і південь України, з такою ж безрозсудною нехтуванням життям мирного населення та їхньою національністю".

США та Велика Британія вже заборонили всі операції із золотими резервами російського центрального банку на суму приблизно $130 млрд.

Твердження Трасс про те, що 60% резервів центрального банку Росії були поза межами його досяжності, свідчить про успіх і обмеження режиму санкцій Заходу. Так, російський Центральний банк минулого тижня оголосив, що його валютні та золоті резерви впали з лютого і початку війни на $38,8 млрд, до $604,4 млрд станом на 25 березня.

З огляду на це Росії знадобиться менше року, щоб вичерпати решту валютних резервів, до яких вона може отримати доступ. Але на практиці Росія використовує кошти, отримані в результаті закупівлі російського газу в Європі через "Газпромбанк", для отримання іноземної валюти для захисту рубля.

На початку кризи Японія, Великобританія, Франція, Німеччина та США заморозили російські активи, зробивши неможливим для Росії продати резерви за рублі. Але Росія намагалася захистити себе, проводячи політику нарощування своїх валютних резервів і золота, в результаті чого свої резерви підняли з $368 млрд сім років тому до понад $630 млрд.

Дані за 2021 рік показують, що близько 13% її активів зберігалися в Китаї, що є частиною свідомого кроку Росії щодо виведення своїх резервів із Заходу.

До цього тижня США дозволяли Росії використовувати свої заморожені кошти для здійснення купонних платежів за боргом, номінованим у доларах, у кожному окремому випадку. Але 4 квітня вона вперше заборонила Росії сплатити $552,4 млн основного платежу за облігаціями, які термінують погашення, заявивши, що вона не може отримати доступ до своїх заморожених коштів.

Банк Росії у відповідь на санкції Заходу подвоїв процентні ставки до 20% і вимагав від недружніх країн платити за поставки газу в рублях.