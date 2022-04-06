Енергетичне співтовариство створило фонд для відновлення в Україні зруйнованої енергетичної інфраструктури

Енергетичне співтовариство ухвалило рішення про створення Фонду енергетичної підтримки України для протидії наслідкам російського вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Донорами Фонду стануть переважно держави-члени ЄС, а також міжнародні компанії і корпорації.

"Консолідовані кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок бойових дій на території України, розпочатих російською військовою агресією", – йдеться у повідомленні.

Передбачається, що Міненерго координуватиме запити українських компаній на проведення відповідних відновлюваних робіт.

Водночас процедуру обрання постачальників будуть реалізовувати міжнародні закупівельні агентства із досвідом у галузі енергетики. Перевагу у закупівлях надаватимуть українським виробникам, які запропонують найвигідніше співвідношення ціни та якості, а також зможуть виконати замовлення за мінімальні строки.

Нагадаємо, що наприкінці 2021 року Україна очолила європейське європейське Енергетичне співтовариство.