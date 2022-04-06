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Енергетичне співтовариство створило фонд для відновлення в Україні зруйнованої енергетичної інфраструктури

ес,украина,помощь

Енергетичне співтовариство ухвалило рішення про створення Фонду енергетичної підтримки України для протидії наслідкам російського вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Донорами Фонду стануть переважно держави-члени ЄС, а також міжнародні компанії і корпорації.

"Консолідовані кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок бойових дій на території України, розпочатих російською військовою агресією", – йдеться у повідомленні.

Передбачається, що Міненерго координуватиме запити українських компаній на проведення відповідних відновлюваних робіт.

Водночас процедуру обрання постачальників будуть реалізовувати міжнародні закупівельні агентства із досвідом у галузі енергетики. Перевагу у закупівлях надаватимуть українським виробникам, які запропонують найвигідніше співвідношення ціни та якості, а також зможуть виконати замовлення за мінімальні строки.

Нагадаємо, що наприкінці 2021 року Україна очолила європейське європейське Енергетичне співтовариство. 

Автор: 

фонд (139) енергетика (396) інфраструктура (227)


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