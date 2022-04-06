Німецький бізнес готовий відмовитися від російського вугілля до кінця року
Німецькі імпортери вугілля припускають, що до кінця 2022 року імпорт російського вугілля може бути повністю заміщений постачанням з інших джерел.
Про це заявив глава Асоціації імпортерів вугілля в Німеччині Александер Бете, передає DW.
"Російське кам'яне вугілля може бути замінене вугіллям з інших країн, таких як США, ПАР, Австралія, Колумбія, Мозамбік та Індонезія", – сказав Бете.
За його словами, "можливе припинення ввезення російського вугілля в ЄС не застане зненацька німецьких імпортерів" і повна відмова від вугілля з РФ стане можлива до майбутньої зими.
Бете також повідомив, що перебої з постачанням російського вугілля спостерігаються ще з минулої осені, відтоді імпортери та споживачі шукають альтернативи. 2021 року Німеччина, за даними Бете, імпортувала з РФ близько 18 млн тонн кам'яного вугілля.
Раніше повідомлялося, що Єврокомісія готується представити новий пакет санкцій проти РФ, який торкнеться енергоносіїв, зокрема російського вугілля.
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