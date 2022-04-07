Байден підписав додатковий пакет допомоги для України

Президент США Джо Байден повідомив у середу, що схвалив додатковий пакет допомоги Україні, який передбачає відправку в Україну ракет Javelin.

Про це він заявив під час виступу на законодавчій конференції NABTU 2022, передає Інтерфакс-Україна.

"Вчора я підписав ще один пакет допомоги, який передбачає надсилання додаткової кількості ракет Javelin (в Україну, – ред.)", – сказав Байден.

За його словами, зброя та боєприпаси від США та союзників надходять в Україну щодня.

Напередодні Держдеп поширив заяву, що відповідно до доручення Байдена, держсекретар Ентоні Блінкен розпорядився надати допомогу Україні на суму на $100 млн "для задоволення невідкладної потреби України в додаткових протитанкових системах".