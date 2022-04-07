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Байден підписав додатковий пакет допомоги для України

байден

Президент США Джо Байден повідомив у середу, що схвалив додатковий пакет допомоги Україні, який передбачає відправку в Україну ракет Javelin.

Про це він заявив під час виступу на законодавчій конференції NABTU 2022, передає Інтерфакс-Україна. 

"Вчора я підписав ще один пакет допомоги, який передбачає надсилання додаткової кількості ракет Javelin (в Україну, – ред.)", – сказав Байден.

За його словами, зброя та боєприпаси від США та союзників надходять в Україну щодня.

Напередодні Держдеп поширив заяву, що відповідно до доручення Байдена, держсекретар Ентоні Блінкен розпорядився надати допомогу Україні на суму на $100 млн "для задоволення невідкладної потреби України в додаткових протитанкових системах".

Автор: 

Байден Джо (148) США (4870) Javelin (6)


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