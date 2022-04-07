Україна повернула до енергосистеми Хмельницьку АЕС

Україна підключила до енергосистеми один із двох енергоблоків Хмельницької АЕС після технічного обслуговування.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з ядерної енергії з посиланням на українського ядерного регулятора ДІЯРУ.

Зазначається, що тепер в Україні працюють вісім із 15 реакторів. Зокрема, два на підконтрольній Росії Запорізькій АЕС, три – на Рівненській АЕС, два – на Южно-Українській АЕС та один – на Хмельницькій АЕС.

Решта реакторів зупинені на регулярне технічне обслуговування або утримуються в резерві.

Як повідомлялося, з 18 лютого енергоблок №2 ХАЕС було відключено на планово-попереджувальний ремонт орієнтовно на 92 дні. 2 квітня стало відомо про зупинку енергоблоку №1.

За даними МАГАТЕ, нещодавно було виведено в ремонт енергоблок №2 Рівненської АЕС, після чого у роботі залишилося 8 із 15 енергоблоків.

Раніше НАЕК "Енергоатом" повідомляла, що три енергоблоки ЗАЕС виведено в резерв після окупації станції російськими загарбниками, лише один перебуває у ремонті.

Хмельницька АЕС у складі двох енергоблоків (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт розташована у Нетішині (Хмельницька область).

Загалом в Україні 15 енергоблоків оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.