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Новини Війна
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Україна втратить через війну понад $1 трильйон, – Шмигаль

шмигаль

Війна, яку розв’язала РФ, завдасть збитків Україні на понад $1 трлн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає ВВС Україна.

"Прямі втрати станом на першу декаду березня становили понад $560 млрд. А якщо обраховувати втрати ВВП в довготерміновій перспективі від того, що зруйновані виробничі потужності, зруйнована інфраструктура, то сума втрат значно перевищує $1 трлн. Це те, що втратить через війну наша країна", – зазначив глава уряду в інтерв’ю виданню.

Він додав, що є різні методології обрахунку.

"Є прямий - це, скажімо, зруйнований конкретний міст. Рахуємо вартість його відновлення і складаємо в кошторис руйнування фізичної інфраструктури, фізичних будівель. Це одна цифра. Звичайно, є втрати бізнесу від припинення роботи. Є втрати бізнесу від руйнування логістичних ланцюгів. Наприклад, перекриті морські порти, зруйновані залізничні станції, зруйнована енергетична інфраструктура. Всі ці витрати складаються у величезні суми", – пояснив Шмигаль.

Раніше Шмигаль заявляв, що падіння ВВП України внаслідок повномасштабної російської військової агресії оцінюється у 35% і більше.

Автор: 

збитки (1125) Шмигаль Денис (1485)


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Топ коментарі
+6
Логично: кто между армией и дорогами выбирает дороги - тот получит и войну, и разбитые дороги
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07.04.2022 14:00
+5
Вони вже подумки дерибанять ці гроші, а самі, гниди, Альфа-банк під носом закрити не хочуть.
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07.04.2022 14:40
+3
Ця цифра має бути помножена у п'ять, десять разів та стягнена з паРашки. Нехай сотнями років виплачують.
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07.04.2022 12:56
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А втрати людських життів,людських страждань,доль- ви зе-влада вже до уваги не берете,для вас все тільки нажива,ваші дії відповідають одному народному прислів"ю,-"Кому війна,а кому мати рідна"
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07.04.2022 11:29 Відповісти
Ця цифра має бути помножена у п'ять, десять разів та стягнена з паРашки. Нехай сотнями років виплачують.
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07.04.2022 12:56 Відповісти
Логично: кто между армией и дорогами выбирает дороги - тот получит и войну, и разбитые дороги
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07.04.2022 14:00 Відповісти
счєтовод ****, все долари рахує.
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07.04.2022 14:25 Відповісти
Вони вже подумки дерибанять ці гроші, а самі, гниди, Альфа-банк під носом закрити не хочуть.
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07.04.2022 14:40 Відповісти
А скільки гниди вкрадуть на відбудові, на відкатах порахував Шмигаль? Ні?
То я скажу, 10%-20% від суми контракту, якщо контракт "жирний" то 30% відкат може бути.
Сподіваюсь після Перемоги Патріоти не дадуть Гнидам у середині розкрадати країну!!! Дуже на це Сподіваюсь.
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07.04.2022 14:43 Відповісти
Зелені падли вже готуються до розпилу західних допомог, хоча війна в країні триває. Думають, що з крадівництвом на дорогах вийшло (доріг тих вже і не має), то і потім пройде(
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07.04.2022 15:33 Відповісти
Хватит ныть соевые! Как вы задолбали! По вашей логике люди должны были еще лет 20 потерпеть без дорог, откладывая на возможную войну. Если живете в Киеве и не понимаете, по какой жопе вместо дороге передвигались люди, то не скулите.
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07.04.2022 18:04 Відповісти
Я живу в регіоні, куди зараз їдуть з охоплених війною територій. бо поряд кордон ЄС і поки що безпечно. Цих збудованих доріг не бачив у нас, тільки по телевізору. Зараз по ним якраз кацапи ху*рять всім.
Ви встигли наїздитись, ну і радійте. Мені вас щиро жаль, що ви не бачили доріг до цього) Хоча нічого дивного, все таки зважаю на вибір такого електорату! Піду пожую чорну шоколадку, а вам в свою чергу пропоную до перегляду Сватів (кацапи теж їх зараз дивляться без обмежень), може і попустить)
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08.04.2022 00:25 Відповісти
30 лет в стране не развивалась инфраструктура. У нас в Запорожье гребанные мосты уже лет 17 строили попередники. Зеля пришел и сделал за пару лет. Дорог часть конечно разрушена, но большая часть уцелела. Здесь любят бросаться в крайности. Или дороги или подготовка к войне.
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11.04.2022 12:19 Відповісти
Більшості байдуже якою ціною "будівельник" Зеля збудував той міст, бо розпилювали свої, а вони "кращі за всіх попередників" і тому ціни в кілька разів вищі, але то таке...
Тепер маємо війну...

Хто хоче стати мільярдером. 10 фаворитів "Великого будівництва" від улюбленців Зеленського до оточення Труханова
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/10/28/7311921/

Deutsche Welle проаналізувало десятиріччя українського дорожнього будівництва

Пам'ятаєте «Велике Будівництво»? Те, яке Зеленський вирішив зробити прикладом свого правління, встановити рекорди і бодай в одній сфері продемонструвати досягнення?

Заради цієї мети забули про пандемію, 35 млрд грн з коронавірусного фонду закатали в асфальт. А мали витратити на медицину, обладнати лікарні, виплатити достойну зарплату медикам, закупити вакцину, щоб ми зараз з заздрістю не споглядали на сусідів, які давно вакцинуються, а «чемпіони» - досі ні.
https://tverezo.info/post/129800
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11.04.2022 13:09 Відповісти
1) мне насрать кто и что распиливал. Загугли запорожский мост. Посмотри сколько президентов там перерезало ленточки и обещало через пол года достроить. В том числе и соевый. За эти годы там были уркадены лярды и конца этому было не видно. А Зеля пришел и достроил. Распилил с кентами? Возможно. Только распил закончен. А мог длиться еще десятилетиями
2) "Deutsche Welle проаналізувало десятиріччя українського дорожнього будівництва" Зеля у нас уже 10 лет президент? Ого, время летит.
3) "забули про пандемію" Не заметили странность? Про этот грипп забыли уже все страны. "А был ли мальчик"?
Ваше сообщение больше похоже на распространение фейкового говна. Возможно даже кацапского. Не утрвеждаю, что вы кацап. Но прежде чем копировать и вставлять, хоть прочитайте и подумайте что.
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12.04.2022 09:42 Відповісти
Після фрази "мне насрать кто и что распиливал.", дальше не має змісту продовжувати дискусію. Якщо ви підтримуєте корупцію, бо у вас нарешті збудували міст, то "фан вам в руки")
Якщо джерела інформації на які я даю посилання ніби як кацапські (там же фейки про владу, а у нас вона "свята") то я тоді і справді кацап. Більше того користуюсь гугол-перекладачем, рекомендую спробувати і самому)
Інформацію Deutsche Welle ви проаналізували "достатньо", щоб зробити такий феєричний висновок. Дивіться далі Г+Г, там про всі "успіхи" коломойська Скабєєва розкаже.
І звісно ніякого ковіду не було)
Насолоджуйтесь далі мостом, бо заради нього ви наголосували вже...
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12.04.2022 10:47 Відповісти
2 порсигара..2 куртки замшевых...вы же тупорыли дороги строили..вам еще на дороги надо???
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07.04.2022 16:32 Відповісти
Чел от Бритов или Штатов должен теперь контролировать входящие бабки. Растащите опять по олигархам и по дорогам зеленобесы
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07.04.2022 17:03 Відповісти
Мне вот интересно. Ну потеряли. Сейчас на это плевать. Зачем такое ****** человек на должности премьера? Что на этом фоне он ожидает получить, кроме дополнительного волнения населения и скачка курса валют? Когда сдохнет на нашей земле последний кацап, тогда и озвучишь, в виде репараций к параше.
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07.04.2022 18:02 Відповісти
7521efbf
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07.04.2022 19:20 Відповісти
Цей Чмогаль вже порахував збитки в трільонах і трільярдах, та забув як вони із ЗЕОПою напередодні війни грали в більярд кишеньковий замість готуватися до неї. А тренером у них був відомий більярдист Ківа...
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07.04.2022 20:10 Відповісти
Цей ЧМОгаль вже порахував збитки від війни в триліонах і триліардах, та забув як вони з ЗЕленою ОПою грали напедодні війни в БІЛЬЯРД (карманний). А тренером у них був КИВА - знатний більрдист.
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07.04.2022 19:25 Відповісти
РОССИИ ЕСТЬ ЧЕМ ОТДАВАТЬ, А ЛЮДЕЙ ЖАЛКО !!!
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07.04.2022 23:41 Відповісти

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