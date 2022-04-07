Україна втратить через війну понад $1 трильйон, – Шмигаль
Війна, яку розв’язала РФ, завдасть збитків Україні на понад $1 трлн.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає ВВС Україна.
"Прямі втрати станом на першу декаду березня становили понад $560 млрд. А якщо обраховувати втрати ВВП в довготерміновій перспективі від того, що зруйновані виробничі потужності, зруйнована інфраструктура, то сума втрат значно перевищує $1 трлн. Це те, що втратить через війну наша країна", – зазначив глава уряду в інтерв’ю виданню.
Він додав, що є різні методології обрахунку.
"Є прямий - це, скажімо, зруйнований конкретний міст. Рахуємо вартість його відновлення і складаємо в кошторис руйнування фізичної інфраструктури, фізичних будівель. Це одна цифра. Звичайно, є втрати бізнесу від припинення роботи. Є втрати бізнесу від руйнування логістичних ланцюгів. Наприклад, перекриті морські порти, зруйновані залізничні станції, зруйнована енергетична інфраструктура. Всі ці витрати складаються у величезні суми", – пояснив Шмигаль.
Раніше Шмигаль заявляв, що падіння ВВП України внаслідок повномасштабної російської військової агресії оцінюється у 35% і більше.
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То я скажу, 10%-20% від суми контракту, якщо контракт "жирний" то 30% відкат може бути.
Сподіваюсь після Перемоги Патріоти не дадуть Гнидам у середині розкрадати країну!!! Дуже на це Сподіваюсь.
Ви встигли наїздитись, ну і радійте. Мені вас щиро жаль, що ви не бачили доріг до цього) Хоча нічого дивного, все таки зважаю на вибір такого електорату! Піду пожую чорну шоколадку, а вам в свою чергу пропоную до перегляду Сватів (кацапи теж їх зараз дивляться без обмежень), може і попустить)
Тепер маємо війну...
Хто хоче стати мільярдером. 10 фаворитів "Великого будівництва" від улюбленців Зеленського до оточення Труханова
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/10/28/7311921/
Deutsche Welle проаналізувало десятиріччя українського дорожнього будівництва
Пам'ятаєте «Велике Будівництво»? Те, яке Зеленський вирішив зробити прикладом свого правління, встановити рекорди і бодай в одній сфері продемонструвати досягнення?
Заради цієї мети забули про пандемію, 35 млрд грн з коронавірусного фонду закатали в асфальт. А мали витратити на медицину, обладнати лікарні, виплатити достойну зарплату медикам, закупити вакцину, щоб ми зараз з заздрістю не споглядали на сусідів, які давно вакцинуються, а «чемпіони» - досі ні.
https://tverezo.info/post/129800
2) "Deutsche Welle проаналізувало десятиріччя українського дорожнього будівництва" Зеля у нас уже 10 лет президент? Ого, время летит.
3) "забули про пандемію" Не заметили странность? Про этот грипп забыли уже все страны. "А был ли мальчик"?
Ваше сообщение больше похоже на распространение фейкового говна. Возможно даже кацапского. Не утрвеждаю, что вы кацап. Но прежде чем копировать и вставлять, хоть прочитайте и подумайте что.
Якщо джерела інформації на які я даю посилання ніби як кацапські (там же фейки про владу, а у нас вона "свята") то я тоді і справді кацап. Більше того користуюсь гугол-перекладачем, рекомендую спробувати і самому)
Інформацію Deutsche Welle ви проаналізували "достатньо", щоб зробити такий феєричний висновок. Дивіться далі Г+Г, там про всі "успіхи" коломойська Скабєєва розкаже.
І звісно ніякого ковіду не було)
Насолоджуйтесь далі мостом, бо заради нього ви наголосували вже...