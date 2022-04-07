Україна втратить через війну понад $1 трильйон, – Шмигаль

Війна, яку розв’язала РФ, завдасть збитків Україні на понад $1 трлн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає ВВС Україна.

"Прямі втрати станом на першу декаду березня становили понад $560 млрд. А якщо обраховувати втрати ВВП в довготерміновій перспективі від того, що зруйновані виробничі потужності, зруйнована інфраструктура, то сума втрат значно перевищує $1 трлн. Це те, що втратить через війну наша країна", – зазначив глава уряду в інтерв’ю виданню.

Він додав, що є різні методології обрахунку.

"Є прямий - це, скажімо, зруйнований конкретний міст. Рахуємо вартість його відновлення і складаємо в кошторис руйнування фізичної інфраструктури, фізичних будівель. Це одна цифра. Звичайно, є втрати бізнесу від припинення роботи. Є втрати бізнесу від руйнування логістичних ланцюгів. Наприклад, перекриті морські порти, зруйновані залізничні станції, зруйнована енергетична інфраструктура. Всі ці витрати складаються у величезні суми", – пояснив Шмигаль.

Раніше Шмигаль заявляв, що падіння ВВП України внаслідок повномасштабної російської військової агресії оцінюється у 35% і більше.