Євросоюз відтермінує заборону на імпорт російського вугілля, – ЗМІ

Вступ в дію заборони ЄС на імпорт російського вугілля перенесуть на середину серпня, що на місяць пізніше, ніж планувалося раніше.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Зазначається, що сьогодні представники Європейського Союзу мають затвердити ембарго щодо російське вугілля з середини серпня. За інформацією співрозмовників, на перенесенні дати наполягала Німеччина.



Припинення імпорту ЄС російського вугілля є наріжним заходом у п’ятому пакеті санкцій проти Росії, який Комісія ЄС запропонувала цього тижня як реакцію на жахливі події в Бучі.

Наголошується, що затвердження пакету стане першою забороною ЄС на імпорт енергоносіїв із Росії від початку російського вторгнення в Україну 24 лютого.

Водночас нафта і газ, яких ЄС імпортує з Росії у значно більших обсягах, як і раніше, залишаються недоторканими.

Нагадаємо, п'ятий пакет санкцій ЄС проти РФ, який був представлений 5 квітня, включатиме заборону на імпорт вугілля з Росії, заборону на захід російських суден у порти ЄС, а також заборону на співпрацю з низкою російських банків для подальшого послаблення російської фінансової системи.

Раніше Bloomberg із посиланням на дані Інституту міжнародних фінансів (IIF) повідомляв, що Росія цьогоріч може заробити майже $321 млрд на експорті енергоносіїв і закінчити рік з рекордним профіцитом поточного рахунку у $240 млрд, якщо країни не введуть повне нафтогазове ембарго.