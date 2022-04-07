Нові санкції США не стосуються українського "Альфа-банку", – НБУ

Запроваджені напередодні блокуючі санкції США проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

"Альфа-Банк" (Україна) є незалежною від "Альфа-банку" (росія) юридичною особою, яка не підпадає під міжнародні санкції. Це зазначило Міністерство фінансів США у своєму офіційному повідомленні", – наголошують в НБУ.

Нацбанк нагадує, що раніше відсторонив від управління цим банком його акціонерів – громадян РФ, які також потрапили під санкції країн Заходу.

"Водночас санкції, застосовані до власників АТ "Альфа-Банк" (Україна), а також міжнародні санкції щодо банків росії не накладають додаткових обмежень на роботу АТ "Альфа-Банк" (Україна) в Україні", – зазначається у повідомленні.

Нацбанк нагадує, що "Альфа-Банк" (Україна) з 9 березня визнаниий системно важливим банком, обсяг депозитів населення у цьому банку становить близько 48 млрд грн, або понад 6% від загального обсягу депозитів українців. Обсяг коштів українських підприємств становить близько 24 млрд грн.

"Банк обслуговує понад 2,6 млн фізичних осіб, 55 тис. юридичних осіб та 89 тис. фізичних осіб-підприємців. Крім того, банк утримує і обслуговує суттєву частку інфраструктури фінансового сектору (691 банкомат, 16 858 POS-терміналів, 201 відділення), працездатність якої сьогодні має критичне значення для фінансової стабільності", – наголошують у НБУ.

Як повідомлялося, США в середу ввели щодо "Сбербанку" та "Альфа-банку" блокуючі санкції через війну Росії проти України.

До списку санкцій Мінфіну США також увійшла нідерландська дочка "Альфа-банку" – Amsterdam Trade Bank (ATB), а також інші структури, пов'язані з "Альфа-банком": "Альфа-Дірект", кіпрська Alfa Capital Markets, форекс-дилер "Альфа-Форекс", лізингова компанія "Альфа-Лізинг", дочірній банк "Альфа-банку" в Казахстані. Водночас український "Альфа-банк" під санкції США не потрапив.