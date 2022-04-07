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Новини
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Нові санкції США не стосуються українського "Альфа-банку", – НБУ

альфа

Запроваджені напередодні блокуючі санкції США проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

"Альфа-Банк" (Україна) є незалежною від "Альфа-банку" (росія) юридичною особою, яка не підпадає під міжнародні санкції. Це зазначило Міністерство фінансів США у своєму офіційному повідомленні", – наголошують в НБУ.

Нацбанк нагадує, що раніше відсторонив від управління цим банком його акціонерів – громадян РФ, які також потрапили під санкції країн Заходу.

"Водночас санкції, застосовані до власників АТ "Альфа-Банк" (Україна), а також міжнародні санкції щодо банків росії не накладають додаткових обмежень на роботу АТ "Альфа-Банк" (Україна) в Україні", – зазначається у повідомленні.

Нацбанк нагадує, що "Альфа-Банк" (Україна) з 9 березня визнаниий системно важливим банком, обсяг депозитів населення у цьому банку становить близько 48 млрд грн, або понад 6% від загального обсягу депозитів українців. Обсяг коштів українських підприємств становить близько 24 млрд грн.

"Банк обслуговує понад 2,6 млн фізичних осіб, 55 тис. юридичних осіб та 89 тис. фізичних осіб-підприємців. Крім того, банк утримує і обслуговує суттєву частку інфраструктури фінансового сектору (691 банкомат, 16 858 POS-терміналів, 201 відділення), працездатність якої сьогодні має критичне значення для фінансової стабільності", – наголошують у НБУ.

Як повідомлялося, США в середу ввели щодо "Сбербанку" та "Альфа-банку" блокуючі санкції через війну Росії проти України.

До списку санкцій Мінфіну США також увійшла нідерландська дочка "Альфа-банку" – Amsterdam Trade Bank (ATB), а також інші структури, пов'язані з "Альфа-банком": "Альфа-Дірект", кіпрська Alfa Capital Markets, форекс-дилер "Альфа-Форекс", лізингова компанія "Альфа-Лізинг", дочірній банк "Альфа-банку" в Казахстані. Водночас український "Альфа-банк" під санкції США не потрапив.

Автор: 

банки (6954) НБУ (9266) санкції (4379)


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Топ коментарі
+11
Тобто, є британські та американські санкції, але ж НБУ видає, що альфа банка в Україні не має відношення до рф? Дивно
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07.04.2022 14:13
+8
НБУ відмазує путінця Фрідмана ! Отак, ще вимагайте санкцій від Німеччини чи Угорщини... Тут свої воші паразитують і допомагають ворогу!

Українці самі мають припинити постачати гроші антиукраїнцю і вбивці Фрідману!
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07.04.2022 18:16
+7
Ааа, т.е. фридман будет получать своё бабло из Украины от деятельности его альфа-банка куда-то в Панаме, выводить бабло в рашку и тратить это бабло в рашке на танки, пушки и ракеты, как это он делает сейчас? Оооочень лихая схэма!
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07.04.2022 15:39
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Тобто, є британські та американські санкції, але ж НБУ видає, що альфа банка в Україні не має відношення до рф? Дивно
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07.04.2022 14:13 Відповісти
Цікаво, що мені прийшло пропозиція від Альфа банку закрити мій споживчий кредит на 30 000,00 грн. протягом місяця із знижкою 20% (за 24 000,00 грн.). Тобто Альфа хоче отримати видані кредитні кошти якомога швидше, для цього дає можливість не оплачувати частину з них. Це навряд означає, що банк впевнений у своєму майбутньому. При цьому так наполягали на своїй пропозиції, що не тільки написали, але і дзвонив оператор вмовляв.
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07.04.2022 14:55 Відповісти
Ааа, т.е. фридман будет получать своё бабло из Украины от деятельности его альфа-банка куда-то в Панаме, выводить бабло в рашку и тратить это бабло в рашке на танки, пушки и ракеты, как это он делает сейчас? Оооочень лихая схэма!
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07.04.2022 15:39 Відповісти
НБУ відмазує путінця Фрідмана ! Отак, ще вимагайте санкцій від Німеччини чи Угорщини... Тут свої воші паразитують і допомагають ворогу!

Українці самі мають припинити постачати гроші антиукраїнцю і вбивці Фрідману!
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07.04.2022 18:16 Відповісти
Закінчені тварюки цей банк, гнати їх з України.
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07.04.2022 18:35 Відповісти
Націоналізуйте! ТА! ПЕРЕЙМЕНУЙТЕ!!
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07.04.2022 21:55 Відповісти
ворон воронові око не виклює??? Я все вірно осягнув сенс написаного: усі альфи по світу- це засранці... І тільки "українська онучка", вірно обрізана для ОПи?
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08.04.2022 07:40 Відповісти
национализация хорошая идея.... но мы же знаем как мецгер в госбанке Укрексимбанк выдавал кредиты в лугандон, интересно а альфа хоть один кредит выдал с откатами и в лугандон?
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08.04.2022 09:57 Відповісти
это какое-то издевательство ?
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08.04.2022 15:24 Відповісти
Українці самі можуть накласти санкції на цей "банк" !
Закрийте свої рахунки в цьому банку, заберіть гроші з цього банку і це найкращі санкції від Народу України !
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09.04.2022 19:26 Відповісти

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