У Києві відновлюють роботу великі ТРЦ

У Києві відновлюють роботу ЦУМ, River Mall, Lavina Mall та Mandarin Plaza.

ЦУМ відновив свою роботу 6 квітня, повідомила директор із комунікацій у System Capital Management Наталія Ємченко, передає Інтерфакс-Україна.

"Улюблений за часи ковідний формат – e-commerce. За перший день дуже непогана географія замовлень, два десятки міст України, від Львова до Одеси, ну і, звичайно ж, сама столиця. І фізичні двері ЦУМу також відчинені. Паркінг поки не працює, а ось можливість "замовити онлайн – заїхати – поміряти – забрати" знову є", – розказала Ємченко.

За її словами, зона видачі замовлень працює на другому поверсі щодня з 11:00 до 17:00.

ТРЦ River Mall розпочинає роботу з 8 квітня, повідомляється на його сторінці у Facebook. Графік роботи з 10:00-18:00. а розміщене в ньому "Сільпо" – з 09:00 до 20:00. Працюватиме підземний та відкритий паркінг і, як наголошується, зараз він буде безкоштовним. Перелік магазинів та закладів харчування, які розпочнуть роботу, поки не оголошується.

Готують найближчим часом до відкриття і Lavina Mall та Mandarin Plaza.

"Займаємось технічною підготовкою і теж відкриватимемося. Сподіваюся, що наступного тижня відкриємо Lavina Mall і Mandarin Plaza", – повідомив директор групи Mandarin Plaza Олександр Черніцький.

За його словами, окрім продовольчих супермаркетів будуть відкриті й магазини одягу, зокрема, готовність відновити роботу підтвердив Helen Marlen.