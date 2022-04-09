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Каймани заблокували кошти російських олігархів на понад $7 мільярдів

доллар,курс,долар

Кайманові Острови заморозили $7,3 млрд коштів російських олігархів в межах санкцій.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Нагадаю, що це популярна у росіян офшорна зона і тут така халепа", – зазначив він.

Як повідомллося, за даними групи "Заморозити та вилучити" (Freeze and Seize Task Force), країни Європейського Союзу уже заморозили російських та білоруських активів майже на 30 млрд євро.

Автор: 

офшор (206) росія (14183) санкції (4379) Єрмак Андрій (70)


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