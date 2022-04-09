Велика Британія пообіцяла Україні нову військову допомогу

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час візиту в Україну представив Україні новий пакет військової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Зокрема, Джонсон запропонував нову військову допомогу у вигляді 120 броньованих машин та нових протикорабельних ракетних систем.

Зазначається, що це додаткова допомога до оголошеного напередодні надання військової техніки вартістю 100 млн фунтів стерлінгів, зокрема зенітних ракет Starstreak, 800 протитанкових ракет і високотехнологічних боєприпасів для точних ударів.

Прем’єр-міністр також підтвердив економічну підтримку України, гарантувавши виділення ще $500 млн у кредиті Світового банку Україні. Також Британія надала 394 мл фунтів стерлінгів, щоби забезпечити безперервне функціонування життєво важливих гуманітарних послуг для українців.

Крім того, зазначається, що Лондон відповів на запит українського уряду, лібералізувавши тарифи на переважну більшість імпорту з України та надавши митні сервітути, як частину зобов’язання щодо економічної стабільності країни.

Як повідомлялося раніше, Велика Британія запровадила нові санкції проти російського "Сбєрбанка", а також заборонила будь-які нові інвестицій в РФ та внесла до санкційних списків низку російських олігархів та ключових підприємств зі стратегічних галузей промисловості.