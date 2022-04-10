Україна отримала 177 електрогенераторів від Великобританії

В Україну надійшла друга партія мобільних електрогенераторів, які Великобританія надає Україні для підтримки надійності енергопостачання.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго.

Перша партія – 21 генератор – надійшла раніше.

Усього Великобританія анонсувала передачу понад 500 портативних генераторів, які будуть використані як державними, так і комерційними енергокомпаніями для забезпечення сталого електропостачання соціальних об‘єктів, житлових будинків, підприємств.

Генератори стануть резервним джерелом живлення у випадку відключення електроенергії внаслідок ворожих обстрілів електромереж та обладнання.

"Я щиро вдячний особисто Квазі Квартенгу, а також всьому британському уряду і компаніям за надання цієї важливої допомоги. Одне з головних наших завдань – забезпечувати наших громадян, бізнес, Збройні сили України стабільним енергопостачанням. У той час, коли російські окупанти нищать наші електромережі та критичну енергетичну інфраструктуру, ці генератори стануть додатковою гарантією надійного енергозабезпечення українців", – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Найближчим часом очікуються надходження наступних партій мобільних електрогенераторів з Великобританії.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон представив Україні новий пакет військової допомоги.

Зокрема, Джонсон запропонував нову військову допомогу у вигляді 120 броньованих машин та нових протикорабельних ракетних систем. Зазначається, що це додаткова допомога до оголошеного напередодні надання військової техніки вартістю 100 млн фунтів стерлінгів, зокрема зенітних ракет Starstreak, 800 протитанкових ракет і високотехнологічних боєприпасів для точних ударів.