Єврокомісія працює над нафтовим ембарго проти Росії, – МЗС Ірландії

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні заявив, що Єврокомісія працює над деталями нафтового ембарго проти Росії.

Про це він зазначив перед початком засідання глав МЗС Євросоюзу, передає "Європейська правда".

"Зараз частиною санкційного пакету є вугілля. Ми знаємо, що Єврокомісія зараз працює над майбутнім пакетом, який ми сподіваємось скоро побачити. Він буде включати нафту. Євросоюз витрачає сотні мільйонів євро на імпортовану з Росії нафту, це, звичайно, є внеском у фінансування цієї війни", – сказав Ковні.

Він додав, що Ірландія наполгає на зупиненні цього каналу фінансування війни.

Нагадаємо, 8 квітня Європейський Союз офіційно запровадив п’ятий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на агресію в Україні. Серед обмежень, зокрема, заборона на закупівлю, імпорт або перевезення російського вугілля в ЄС.