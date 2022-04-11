Світові ціни на нафту опустилися нижче $100 за барель

Світові ціни на нафти продовжують падати на торгах у понеділок на тлі оголошених країнами-імпортерами рішень про вивільнення палива із стратегічних резервів та спалаху коронавірусу в Китаї.

Червневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $3,13 або на 3,05% – до $99,65 за барель, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вартість ф'ючерсу на WTI на травень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) впала на $3,46 (3,52%) – до $94,8 за барель.

Минулого тижня країни, що входять до Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), погодили вивільнення зі стратегічних запасів 60 млн барелів нафти додатково до тих 180 млн барелів, які мають намір вивільнити США. Очікується, що це допоможе хоча б у короткостроковій перспективі компенсувати скорочення поставок із Росії через відмову світових трейдерів від російської нафти.

Аналітики UBS знизили прогноз ціни Brent на червень поточного року на $10 – до $115 за барель.

"Вивільнення нафти зі стратегічних резервів має послабити дефіцит на ринку протягом найближчих місяців, що скоротить темпи зростання цін на нафту", – зазначив аналітик швейцарського банку Джованні Стауново.

Тим часом у Китаї продовжили локдаун у Шанхаї в рамках заходів боротьби з новим спалахом COVID-19.

"Це означає, що великий бізнес-центр Китаю з 25 млн населення, на який припадає близько 4% споживання нафти в країні, простоюватиме", – написав аналітик Commerzbank Карстен Фрітч.