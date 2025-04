Заарештовану яхту Медведчука вартістю $200 мільйонів передадуть АРМА

Офіс Генпрокурора передасть Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, яхту Royal Romance, що належить нардепу, якого підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що наразі яхта вартістю близько $200 млн, на яку судом раніше накладено арешт у кримінальному провадженні, перебуває у порту харватського міста Рієка.

В Офісі генпрокурора не уточнили імені народного депутата, водночас у березні повідомлялося, що в Хорватії заарештували 92-метрову яхту Royal Romance нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. До березня минулого року саме він був формальним власником судна.

Яхта Royal Romance входить до п'ятірки найбільших розкішних яхт світу. Вона використовується виключно для потреб власника і його гостей.

Минулого року журналісти "Слідство.Інфо" з’ясували, що перед запровадженням санкцій РНБО яхта Royal Romance змінила формального власника. Спочатку вона була власністю зареєстрованої на Маршаллових островах компанії Fregata Marine Ltd, кінцевим бенефіціаром, яким була вказана дружина Медведчука Оксана Марченко. Однак у березні минулого року її переоформили на фірму Lanelia Holdings Ltd також з Маршаллових островів. Цю фірму, на відміну від Fregata Marine Ltd, Медведчук офіційно не декларував.

Раніше повідомлялося, що народний депутат фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, підозрюваний у справі щодо постачання вугілля з окупованого Донбасу, втік з-під домашнього арешту.

Згодом журналісти "Слідство.Інфо" під час розслідування виявили у Медведчука "золотий" вагон-ресторан із великою кількістю коштовних елементів накшталт позолоченої вбиральні, самовару, склянок із позолоченим російським гербом.