Україна має виділити на оборону 10% ВВП минулого року, – Гетманцев
Україна має виділити на оборону 10% ВВП 2021 року.
Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю "Вести", передає Інтерфакс-Україна.
"Я вважаю, що ми маємо 10% ВВП 2021 року виділяти на оборону, це моя принципова позиція", – сказав Гетманцев.
Раніше повідомлялося, що, відповідно до прогнозу Світового банку, ВВП України в 2022 році впаде на 45,1%. До вторгнення РФ банк очікував цього року зростання української економіки на 3,2%.
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