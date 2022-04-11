Україна має виділити на оборону 10% ВВП минулого року, – Гетманцев

Україна має виділити на оборону 10% ВВП 2021 року.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю "Вести", передає Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що ми маємо 10% ВВП 2021 року виділяти на оборону, це моя принципова позиція", – сказав Гетманцев.

Раніше повідомлялося, що, відповідно до прогнозу Світового банку, ВВП України в 2022 році впаде на 45,1%. До вторгнення РФ банк очікував цього року зростання української економіки на 3,2%.