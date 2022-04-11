Офіс президента анонсував програму викупу житла для переселенців у забудовників

Офіс президента спільно з урядом готує програму будівництва та придбання у забудовників декількох десятків тисяч кварти для внутрішньо переміщених осіб.

Про це заступник голова ОП Кирило Тимошенко розповів у інтерв’ю Forbes.

"Ми побудуємо для них не якісь модульні тимчасові споруди, а нормальні домівки в 10 регіонах. Люди не повинні жити в спортзалах або школах. Ми вибрали проєкти, які можна втілити за три місяці. Це будуть саме квартири – в більшості двокімнатні, але й однокімнатні і трикімнатні. Після того, як ми відновимо домівки переселенців в містах, де вони жили до війни, – вони переїдуть, а ці квартири будуть віддані військовим і всім іншим, хто стояв у чергах", – сказав Тимошенко.

За його словами, загалом побудувати планується декілька десятків тисяч квартир.

"Перші квартири маємо отримати через три-чотири місяці. Існує багато не введених в експлуатацію, але фактично готових житлових будинків. У найближчий місяць держава почне їх викупати і надавати переселенцям. Усі ці квартири мають бути одразу з ремонтами, з меблями, з побутовою технікою", – уточнив Тимошенко.

Він додав, що у першу чергу квартири надаватимуть тим, хто не може знайти собі домівку чи проживає в спортивних залах, школах тощо.

Водночас заступник голови ОП не зміг уточнити вартість реалізації такого проєкту, пообіцявши, що собівартість квартир для переселенців з ремонтом, меблями і технікою має бути набагато менше, ніж $1000 за кв. м.