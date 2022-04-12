SkyUp планує перевозити великі обсяги вантажів з Китаю в Україну

Авіакомпанія SkyUp (Київ) планує здійснення перевезень великих обсягів вантажів із Китаю в Україну через Польщу, Румунію та Молдову, а також розробляє концепт перевезень вантажів із США, для чого необхідно пройти спеціальну процедуру отримання дозволів FAA.

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, компанія також веде діалог із Southern Airways Express (США) щодо брендування їх повітряних суден у кольори українського прапора та обговорює можливість створення "сестринських авіаліній", які могли б залучити працювати співробітників SkyUp на основі аутсорсингу.

На сьогодні SkyUp працює над можливістю виконання евакуаційних рейсів до Португалії, Швеції та Великобританії за програмою Ізраїль – Румунія.

Крім цього, SkyUp домовився з аеропортом Сучави (Румунія) про можливість транспортування карго. Це найближча точка до кордону України.

Компанія також підтвердила перевезення гуманітарних вантажів з Португалії та Ізраїлю в Україну через Польщу, у тому числі шоломів та одяг для армії.

Зазначається, що за цей час компанія перевезла 112 тонн гуманітарного вантажу. До складу вантажу увійшли медикаменти, серед яких інсулін, дитяче харчування, засоби особистої гігієни та побутової хімії, ковдри, пелюшки тощо. Вантаж був розподілений за цільовим призначенням: на потреби українських біженців у Кишиневі та різних містах України.