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Понад 80% українських виробників вікон відновили виробництво, – асоціація

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Понад 80% віконних українських віконних заводів відновили виробництво.

Про це повідомив виконавчий директор Асоціації учасників ринку вікон та фасадів (АУРОФ), Олексій Бубнов, передає Інтерфакс-Україна.

"У березні заводи практично не працювали. Випускали продукцію одиниці у західних та центральних областях – загалом до 10% від звичайного завантаження. Наразі роботу відновили понад 80% заводів – все, де можна", – розповів голова об’єднання.

За словами Бубнова, до 10% виробничих потужностей знаходяться на окупованих російськими військами територіях, низка інших – у зоні активних військових дій.

"На найближчий місяць у заводів достатньо скла, профілю та комплектуючих. Але через місяць, коли почнеться обвальна потреба, ми можемо зіткнутися з гострим дефіцитом скла та профілю", – сказав виконавчий директор АУРОФ.

За його даними, у складній ситуації будуть лінії, які використовували імпортні профілі. Таких більше у західних областях та столичному регіоні. Також можуть виникнути труднощі з імпортом спеціальних профілів, наприклад для розсувних систем.

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"Україна виробляє профілі для віконних систем, але приблизно чверть заводів використовують, у тому числі, імпортні комплектуючі. Віконний профіль – позиція, яку не можна швидко замінити, тому що доведеться розбудовувати технологічні процеси та логістичні ланцюжки", – зазначив Бубнов.

Водночас він вважає, що не варто очікувати масової релокацій виробництв, навіть у випадках, коли власники ухвалили рішення щодо демонтажу обладнання заводів у зонах активних військових дій.

"Немає сенсу в релокації. Важливішим є персонал. Ефективніше посилити діючі виробництва, ніж запускати нові та вибудовувати нові логістичні ланцюжки", – сказав Бубнов.

За його оцінками, вартість виробничих ліній, залежно від ступеня автоматизації, стартує від $300-400 тис. до $3-4 млн. Віконні виробництва створюють від 20-30 до 160-250 робочих місць.

Експерт додав, що деякі виробники, незважаючи на складні умови, продовжують експортувати продукцію до європейських країн.

Створена у 2013 році АУРОФ об'єднує 29 учасників ринку.

Автор: 

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Насправді це дуже хороша тенденція та можна планувати роботи по встановленню чи заміни вікон
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13.07.2023 09:24 Відповісти
Тоже вот сейчас об этом подумал. У меня в планах до осени новые кона поставить в квартире. Понимаю, что финансово эта затея немного потянет, но откладывать работы не хочется вообще. Есть у меня удобный калькулятор пластиковых окон https://kalkuliatorvikon.com.ua/ru/ благодаря которому все себе посчитаю быстренько
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14.07.2023 11:16 Відповісти
да, главное выбрать вариант по окнам качественный как по мне
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12.05.2024 20:04 Відповісти
Дякую за інформацію, я нещодавно якраз дізналась, як встановити жалюзі на пластикові вікна https://standartvikna.com.ua/uk/blog/yak-vstanoviti-zhalyuzi-na-plastikovi-vikna тут через компанію Стандарт Вікна інформацію знайшла, на сайті багато корисних порад, подивиться, гадаю і вам буде корисно
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12.05.2024 20:07 Відповісти

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