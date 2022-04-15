Понад 80% українських виробників вікон відновили виробництво, – асоціація

Понад 80% віконних українських віконних заводів відновили виробництво.

Про це повідомив виконавчий директор Асоціації учасників ринку вікон та фасадів (АУРОФ), Олексій Бубнов, передає Інтерфакс-Україна.

"У березні заводи практично не працювали. Випускали продукцію одиниці у західних та центральних областях – загалом до 10% від звичайного завантаження. Наразі роботу відновили понад 80% заводів – все, де можна", – розповів голова об’єднання.

За словами Бубнова, до 10% виробничих потужностей знаходяться на окупованих російськими військами територіях, низка інших – у зоні активних військових дій.

"На найближчий місяць у заводів достатньо скла, профілю та комплектуючих. Але через місяць, коли почнеться обвальна потреба, ми можемо зіткнутися з гострим дефіцитом скла та профілю", – сказав виконавчий директор АУРОФ.

За його даними, у складній ситуації будуть лінії, які використовували імпортні профілі. Таких більше у західних областях та столичному регіоні. Також можуть виникнути труднощі з імпортом спеціальних профілів, наприклад для розсувних систем.

Читайте також: На Львівщину переїжджають два великі машинобудівні підприємства

"Україна виробляє профілі для віконних систем, але приблизно чверть заводів використовують, у тому числі, імпортні комплектуючі. Віконний профіль – позиція, яку не можна швидко замінити, тому що доведеться розбудовувати технологічні процеси та логістичні ланцюжки", – зазначив Бубнов.

Водночас він вважає, що не варто очікувати масової релокацій виробництв, навіть у випадках, коли власники ухвалили рішення щодо демонтажу обладнання заводів у зонах активних військових дій.

"Немає сенсу в релокації. Важливішим є персонал. Ефективніше посилити діючі виробництва, ніж запускати нові та вибудовувати нові логістичні ланцюжки", – сказав Бубнов.

За його оцінками, вартість виробничих ліній, залежно від ступеня автоматизації, стартує від $300-400 тис. до $3-4 млн. Віконні виробництва створюють від 20-30 до 160-250 робочих місць.

Експерт додав, що деякі виробники, незважаючи на складні умови, продовжують експортувати продукцію до європейських країн.

Створена у 2013 році АУРОФ об'єднує 29 учасників ринку.