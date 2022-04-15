В зоні бойових дій опинились об’єкти "зеленої" енергетики вартістю $5,5 мільярда, – Міненерго
Вартість активів відновлюваної енергетики, розташованих у зоні бойових дій, перевищує $5,5 млрд.
Про це заступник міністра енергетики з питань євроінтеграції Ярослав Демченков повідомив в інтерв'ю Укрінформу.
"За підрахунками, зараз у зоні бойових дій перебувають активи на суму понад $5,5 млрд і ще майже $4 млрд інвестицій під знаком питання у сусідніх областях. Вже є значні збитки відновлюваної енергетики", – сказав Демченков.
За його словами, вітрові електростанції виробили утричі менше енергії порівняно з аналогічним періодом 2021 року, а генерація сонячних електростанцій знизилася на 40%.
Водночас, за його словами, через зменшення споживання Україна має можливість експортувати надлишок електроенергії.
"Ми зараз проводимо активні консультації для її реалізації у найближчій перспективі. Дуже важливо, щоб ми мали можливість продавати надлишки електроенергії, щоб отримувати кошти й підтримувати компанії енергосектору", – сказав заступник міністра.
Він зауважив, що надалі ставка у розвитку української електроенергетики робитиметься на атомну генерацію та ВДЕ.
Як повідомлялося, з 30 березня розпочався експорт електроенергії до Польщі після того, як НЕК "Укренерго" відновила зупинені з 24 лютого через вихід енергосистеми в ізольований режим аукціони з продажу доступу до міжнародних перетинів. Поки що аукціони за іншими напрямками не відновлено.
Всі потужності для експорту на перших аукціонах викуповують структури енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.
Викуп доступу до перерізів – єдиний варіант для комерційного обміну електроенергією з європейським ринком. Міністерство енергетики, зокрема, працює над імплементацією європейського законодавства з повного об'єднання ринків.
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